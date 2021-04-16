Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в жестоком убийстве местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия и суда, в дневное время 14 июня 2020 года осужденный вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на один из рынков города Барнаула. У одного из торговых павильонов между мужчинами произошла ссора, по незначительному поводу. После окончания конфликта, осужденный ушел, однако через некоторое время вернулся, облил мужчину, с которым ранее конфликтовал бензином и поджег его. С места преступления 56-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений он через несколько дней скончался.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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