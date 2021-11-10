ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
27 минут Ago

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2021 год в городе Барнауле осужденный знакомился с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет. Мужчина приглашал несовершеннолетних к себе в гости под предлогом поиграть в видеоигры на мощном компьютере, разрешал оставаться у себя дома, а также безвозмездно передавал им денежные средства. Кроме того, входя в доверие детей, он возил их купаться на озеро, позволял управлять своим автомобилем. Установив психологический контакт, злоумышленник совершал развратные действия сексуального характера. Всего следствием установлено 5 эпизодов преступных деяний, совершенных в отношении 5-ти несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал частично. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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