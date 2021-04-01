Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть умышленное причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия и суда, осужденный проживал с молодой женщиной, которая воспитывала двух несовершеннолетних детей. Испытывая личные неприязненные отношения, с февраля 2020 года мужчина стал практически ежедневно истязать 6-летнюю дочь сожительницы. В отсутствии матери, он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя девочке нравственные и физические страдания. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери. В июле прошлого года злоумышленник в очередной раз избил ребенка, сломав ей нос, а сожительнице сказал, что малышка упала на улице. Лишь после того, как женщина, поругавшись с сожителем, выгнала его из дома, дети решились ей все рассказать.

В ходе предварительного следствия осужденный вину признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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