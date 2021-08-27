Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в даче взятки судебному приставу-исполнителю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Барнаула. Он признана виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года осужденный, действуя в интересах представителя одного из взыскателей, дал взятку в размере 50 тысяч рублей в качестве первой части на общую сумму 200 тысяч рублей судебному приставу –исполнителю УФССП России по Алтайскому краю за незаконные действия по принятию решения о реализации транспортного средства, арестованного в рамках находящегося у должностного лица исполнительного производства, являющегося залоговым имуществом.

Данное преступление выявлено в ходе совместных мероприятий, проведенных УФСБ России по Алтайскому краю и отделом собственной безопасности УФССП по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия взяткодатель полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 2 миллионов рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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