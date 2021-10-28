Горняк22: Житель города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки для перевода на бюджетное обучение в медицинском университете — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в 2020 году сожительница обвиняемого сдала экзамены для поступления в ординатуру Алтайского государственного медицинского университета, однако ей не хватило баллов для обучения на бюджетной основе. Недовольный перспективой платить за учебу, мужчина обратился к своей знакомой для решения вопроса о переводе гражданской супруги на бесплатное обучение в ВУЗе. Женщина сообщила, что для этого необходимо передать взятку должностному лицу учебного заведения в размере 80 тысяч рублей. Оформив кредит, обвиняемый отдал денежные средства знакомой. На протяжении полугода женщина обещала, что вопрос должен решиться, при этом не собираясь передавать никому деньги. В марте 2021 года она призналась, что присвоила денежную сумму и что не знакома с сотрудниками АГМУ. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в правоохранительные органы, однако и сам стал фигурантом уголовного дела.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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