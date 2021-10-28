Горняк22: Житель города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью по отношению к потерпевшей).

По данным следствия, в вечернее время в августе 2021 года 32-летняя женщина возвращалась домой с прогулки. Увидев незнакомку, обвиняемый, проезжавший на велосипеде, решил проследить за ней. В районе улицы Сухэ-Батора мужчина предпринял попытку познакомиться с женщиной, однако получил отказ. Приставив к телу потерпевшей нож, обвиняемый, высказывая угрозы, отвел женщину в безлюдное место, где изнасиловал.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал, мотивировав свои действия тем, что потерпевшая ему понравилась. С 2013 по 2020 год он неоднократно отбывал наказание за совершение преступлений против собственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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