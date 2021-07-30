Горняк22: Житель города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в изготовлении материалов порнографического характера в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, то есть видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в 2017 и 2020 годах находясь в своей квартире, обвиняемый совершал иные действия сексуального характера в отношении племянниц своей супруги, которым на тот момент было 9 и 6 лет. Пользуясь тем, что девочки спали, он совершал в отношении них противоправные деяния, которые снимал на камеру мобильного телефона.

В связи с тем, что не было свидетелей совершения мужчиной преступных действий, он мог бы избежать наказания, так как впоследствии удалил видео. Однако видеофайлы автоматически были загружены на диск одного из сервисов интернета, а затем переданы в правоохранительные органы края через «Интерпол». Следователь СК, специализирующийся на расследовании киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий смог собрать достаточные доказательства, под тяжестью которых обвиняемый во всем признался. Кроме того, согласно заключению стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого обнаружено расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии. В ходе расследования собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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