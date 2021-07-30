ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в изготовлении материалов порнографического характера в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
55 минут Ago

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, то есть видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, в 2017 и 2020 годах находясь в своей квартире,  обвиняемый совершал иные действия сексуального характера в отношении племянниц своей супруги, которым на тот момент было 9 и 6 лет. Пользуясь тем, что девочки спали, он совершал в отношении них противоправные деяния, которые снимал на камеру мобильного телефона.

В связи с тем, что не было свидетелей совершения мужчиной преступных действий, он мог бы избежать наказания, так как впоследствии удалил видео. Однако видеофайлы автоматически были загружены на диск одного из сервисов интернета, а затем переданы в правоохранительные органы края через «Интерпол». Следователь СК, специализирующийся на расследовании киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий смог собрать достаточные доказательства, под тяжестью которых обвиняемый во всем признался. Кроме того, согласно заключению стационарной комплексной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого обнаружено расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии. В ходе расследования собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: