ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
27 минут Ago

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Алейска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия  и суда, вечером 20 марта 2021 года в своем доме в городе Алейске между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 13-летним сыном произошла ссора, по незначительному поводу. В результате осужденный, взяв  кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки. Довести умысел на убийство отцу не удалось, так как сестра мальчика, пресекла его действия и подростку вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. 

В ходе предварительного следствия мужчина вину в причинении вреда здоровью не признал.   Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет  лишения свободы с отбыванием  в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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