Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Алейска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

По данным следствия и суда, вечером 20 марта 2021 года в своем доме в городе Алейске между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 13-летним сыном произошла ссора, по незначительному поводу. В результате осужденный, взяв кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки. Довести умысел на убийство отцу не удалось, так как сестра мальчика, пресекла его действия и подростку вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в причинении вреда здоровью не признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК