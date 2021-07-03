Горняк22: Житель Ельцовского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновение в жилище местной жительницы и применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46 — летнего жителя Ельцовского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия) и ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что в конце марта 2021 года в вечернее время обвиняемый пришел к дому незнакомой жительницы Ельцовского района. Увидев запертую дверь, он разбил окно и попытался проникнуть внутрь. Когда на шум вышла хозяйка, мужчина ворвался в дом и нанес женщине телесные повреждения. Потерпевшей удалось убежать и вызвать сотрудника полиции. По прибытию на место происшествия участковый уполномоченный попытался пресечь противоправные действия злоумышленника, однако он применил в отношении представителя власти насилие, ударив кулаком в область лица.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Ельцовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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