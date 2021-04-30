Горняк22: Житель Егорьевского района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Егорьевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом установлено, что осенью прошлого года молодой человек, будучи надлежащим образом уведомленный о прохождении медицинского обследования для дальнейшего прохождения военной службы и при отсутствии оснований об отсрочке, не выполнил законные требования. Кроме того, получив повестку, он не явился в военный комиссариат, чем умышленно уклонился от призыва на военную службу.

В ходе предварительного следствия молодой человек вину признал. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, приговорил его к выплате штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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