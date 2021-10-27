Горняк22: Житель Егорьевского района признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Егорьевского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что днем в августе 2021 года на автомобильной дороге в Егорьевском районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль осужденного. В связи с тем, что мужчина был лишен права управления транспортным средством, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. За не составление протокола об административном правонарушении, мужчина, попытался дать взятку должностному лицу. Довести свой преступный умысел до конца осужденному не удалось в связи с отказом сотрудника полиции принять деньги.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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