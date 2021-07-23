Горняк22: Житель Егорьевского района подозревается в уклонении от призыва на военную службу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дела в отношении 20-летнего жителя Егорьевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По данным следствия, молодой человек в апреле 2021 года, уклонялся от прохождения обязательного обследования в рамках медицинской призывной комиссии. При этом освобождения или отсрочки от исполнения воинской обязанности у подозреваемого не было.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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