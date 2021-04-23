Горняк22: Житель Егорьевского района осужден за хищение сосен

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Житель Егорьевского района 1995 года признан судом виновным в краже трех сосен, совершенной в ноябре прошлого года в Титовском участковом лесничестве. Мужчина, перевозивший на грузовике под покровом ночи похищенные деревья, был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела дознаватели отделения полиции по Егорьевскому району МО МВД России «Рубцовский» установили, что ранее судимый житель села Сросты спилил три больших сухостойных сосны общим объемом около пяти кубических метров. Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил практически 11 тысяч рублей.

Как было установлено в ходе расследования уголовного дела, ночью мужчина вернулся на место дневной рубки, наполнил распиленными стволами кузов своего автомобиля «ГАЗ-52» и хотел впоследствии сдать похищенное за денежные средства на пилораму.

Однако осуществлению его планов помешали сотрудники ГИБДД — в этот день экипаж как раз дежурил на трассе. Требование полицейских об остановке транспортного средства водитель грузовика проигнорировал и предпринял попытку скрыться. А потом и вовсе по ходу движения покинул кабину автомобиля, но впоследствии был задержан полицейскими.

Автомобиль, бензопила и древесина были изъяты в качестве вещественных доказательств. Егорьевский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

Видео: от пресс-службы МО МВД России «Рубцовский»

Фото: www.kt.kz

Автор: vizitka01

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