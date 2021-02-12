Горняк22: Житель Чарышского района приговорен к лишению свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Житель Чарышского района приговорен к лишению свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Чарышского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, с применением насилия, с угрозой применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

По данным следствия и суда, осужденный проживал в доме у своего племянника в одном из сел Чарышского района. В период с марта по октябрь 2019 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении  малолетних детей родственника. О  происходящем 8-ми летняя девочка  и 9-ти летний мальчик боялись рассказать кому-либо, так как были запуганы осужденным. После того, как мать несовершеннолетних узнала о противоправных действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и  незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела также доказана причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению взрывчатого вещества.

 Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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