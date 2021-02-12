Горняк22: Житель Чарышского района приговорен к лишению свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Чарышского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, с применением насилия, с угрозой применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

По данным следствия и суда, осужденный проживал в доме у своего племянника в одном из сел Чарышского района. В период с марта по октябрь 2019 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей родственника. О происходящем 8-ми летняя девочка и 9-ти летний мальчик боялись рассказать кому-либо, так как были запуганы осужденным. После того, как мать несовершеннолетних узнала о противоправных действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела также доказана причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению взрывчатого вещества.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК