Горняк22: Житель Чарышского района подозревается в поджоге автомобиля сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Чарышского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По данным следствия, вечером 28 сентября 2021 года подозреваемый, испытывая личные неприязненные отношения к временно исполняющему обязанности начальника отдела полиции по Чарышскому району, облил легковоспламеняющейся жидкостью капот его машины, после чего поджег. Своими действиями мужчина причинил значительный ущерб – автомобиль восстановлению не подлежит.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотива произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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