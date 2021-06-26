Горняк22: Житель Целинного района признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и незаконном обороте оружия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему жителю Целинного района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ст. ч.1 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, в январе 2021 года в одном из сел Целинного района выехавший по вызову участковый уполномоченный полиции обнаружил в общественном месте (на улице) местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и нарушающего общественный порядок. В ходе оформления административного правонарушения в отделе полиции осужденный нанес сотруднику полиции два удара по руке, затем порвал рукав форменного обмундирования.

Кроме того, в ходе обысков в его доме были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся в хозяйственной постройке пять металлических банок, в которых находилось взрывчатое вещество — порох общей массой 950 грамм.

В ходе предварительного следствия осужденный вину не признал, однако следователем собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 30 000 рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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