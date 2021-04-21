Горняк22: Житель Целинного района приговорен к лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении двух дочерей своих друзей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 64-летнему жителю Целинного района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года в одном из сел Целинного района осужденный в доме своих друзей совершал с их дочерями 5-ти и 6-ти лет насильственные действия сексуального характера. При этом злоумышленник выбирал время, когда родители девочек отсутствовали, попросив его посидеть с детьми. Следствием доказаны три эпизода преступной деятельности мужчины.

В ходе предварительного следствия он свою вину не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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