Горняк22: Житель Целинного района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в одном из сел Целинного района потерпевшая проживала со своим сыном, который нигде не работал, злоупотреблял спиртным и наркотиками. Женщина неоднократно просила сына прекратить выпивать. Ночью в июне 2021 года между близкими родственниками произошла ссора. В ходе возникшего конфликта, обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов кулаком в область головы. От полученных телесных повреждений 50-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый частично признал вину в содеянном, утверждая, что причинять вред здоровью не хотел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Целинного района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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