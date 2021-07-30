Горняк22: Житель Целинного района предстанет перед судом по обвинению в убийстве пожилой односельчанки и уничтожении имущества местного жителя — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя Целинного района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

По данным следствия, ночью в начале декабря 2020 года в одном из сел Целинного района обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, облил припаркованный во дворе дома автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, а сам покинул место преступления. В результате поджога транспортного средства потерпевшему причинен ущерб в значительном размере.

Кроме того, через несколько дней обвиняемый пришел в дом к 60-летней местной жительнице. Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом. В ходе конфликта обвиняемый, взяв два ножа, поочередно нанес ими не менее 13 ударов в область жизненно важных органов женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следствием установлен еще один факт противоправной деятельности злоумышленника, который совершил угон автомобиля находящегося на придомовой территории в одном из сел.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Целинного района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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