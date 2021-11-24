Горняк22: Житель Бийского района приговорен к длительному лишению свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 30-летнему жителю Бийского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действиях сексуального характера, то есть иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
По данным следствия и суда, осужденный в 2020 году, находясь в своем доме в одном из сел Бийского района, в отсутствии супруги неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 6-летней дочери. После того, как детей изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр девочка рассказала воспитателям о произошедшем, мужчина был привлечен к уголовной ответственности.
Кроме того, мужчина систематически причинял по незначительному поводу своему 11-летнему сыну физические и нравственные страдания путем нанесения побоев.
Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства и назначил подсудимому наказание в виде 15 лет 4 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова