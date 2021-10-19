Горняк22: Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Бийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, вечером в августе 2021 года на одной из улиц города Бийска сотрудниками полиции был остановлен местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности обвиняемый предложил должностному лицу денежные средства, высказав просьбу не документировать обстоятельства правонарушения. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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