ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Собранные следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного   п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью).

 Следствием и судом установлено, что вечером 2 августа 2021 года на участке местности возле жилых домов по улице Сухэ-Батора в городе Барнауле мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 33-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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