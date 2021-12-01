Горняк22: Житель Барнаула признан виновным в изнасиловании молодой женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что вечером 2 августа 2021 года на участке местности возле жилых домов по улице Сухэ-Батора в городе Барнауле мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 33-летнюю женщину, а затем скрылся с места происшествия.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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