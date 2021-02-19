Горняк22: Житель Баевского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Житель Баевского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Баевского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в утреннее время 07 сентября 2020 года в одном из сел Баевского района в своем доме обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения  жестоко избил  мать, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. Причиной жестокого преступления стал отказ потерпевшей дать денежные средства сыну. От полученных телесных повреждений 90 – летняя пожилая женщина скончалась на месте происшествия.  

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Баевского района обвинительным заключением направлено  в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

 

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