Горняк22: Житель Баевского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Баевского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в утреннее время 07 сентября 2020 года в одном из сел Баевского района в своем доме обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил мать, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. Причиной жестокого преступления стал отказ потерпевшей дать денежные средства сыну. От полученных телесных повреждений 90 – летняя пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Баевского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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