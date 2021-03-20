Горняк22: Житель Алтайского района признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Алтайского района. Он признан виновным в совершении преступления ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия и суда, в ноябре 2020 года осужденный в компании знакомых находился в одной из саун Алтайского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт с администратором заведения, в связи с чем был вызван наряд вневедомственной охраны территориального подразделения Росгвардии. На законные требования представителей власти пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, обвиняемый нанес один головой в область лица сотруднику Росгвардии, причинив средней тяжести вред здоровью.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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