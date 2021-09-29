Горняк22: Житель Алтайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 13 июля 2021 года в городе Рубцовске между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном из социальных учреждений, произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес 56-летнему соседу не менее семи ударов ножом в жизненно — важные органы. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в котором впоследствии скончался от полученных травм.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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