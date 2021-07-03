Горняк22: Житель Алтайского края зарезал знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Славгороде 54-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце апреля 2021 года обвиняемый распивал спиртное совместно с квартирантом у себя дома в городе Славгороде.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, вечером в гости к мужчинам зашел знакомый, который присоединился к застолью. В ходе распития гость стал оскорблять хозяина грубой нецензурной бранью, в связи с чем обвиняемый нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, от которого потерпевший скончался на месте происшествия.

С целью сокрытия следов преступления мужчина на тележке вывез тело погибшего на пустынный участок местности, после чего скрылся. Известно, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за преступления против собственности. Следствием собраны достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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