Горняк22: Житель Алтайского края признан виновным в убийстве и уничтожении имущества 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 35-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).
Следствием и судом установлено, что 10 мая 2021 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный проник в дом пожилой женщины в одном из сел Мамонтовского района с целью завладения денежными средствами. Злоумышленник нанес потерпевшей ножом не менее двух ранений в шею, от которых она скончалась на месте. После чего, мужчина завладел ее имуществом на общую сумму более 16 тысяч рублей. С целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина поджог дом и скрылся. В результате поджога собственнику жилого помещения причинен ущерб в значительном размере.
Осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в декабре 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал и вновь совершил особо тяжкое преступление.
В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенных преступлениях признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова