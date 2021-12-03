Горняк22: Житель Алтайского края купил на почте лотерею и выиграл полмиллиона рублей » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По итогам розыгрыша 1 416 тиража «Русского лото» один из жителей Алтайского края выиграл 500 000 рублей. Выигрышный лотерейный билет счастливчик купил в почтовом отделении нашего региона за 100 руб.

Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом отделении почты Алтайского края. Отметим, что чаще всего лотерейные билеты покупают в Барнауле, Рубцовске, Новоалтайске и Бийске. Всего с начала этого года жители края, купившие лотерейные билеты в почтовых отделениях, выиграли свыше 45 млн рублей.

Билет бестиражной лотереи можно проверить сразу после покупки. Если он окажется выигрышным, получить приз размером до 10 000 рублей можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Получить выигрыши по тиражным лотереям до 10 000 руб. можно также в отделениях почты.

Добавим, с 2014 г. на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Фото: crimea.ria.ru

Автор: vizitka01

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