Горняк22: Житель Алейского района предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Алейского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, в ночное время в один из дней апреля 2021 года на участке дороги в Алейском районе сотрудники ГИБДД постановили автомобиль, принадлежащий местной жительнице. В отношении владельца транспортного средства, находящийся в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДПС начал составлять протокол об административном правонарушении. В это время к нему подошел мужчина-пассажир и, высказывая недовольство действиями должностного лица, нанес по лицу полицейского один удар кулаком, причинив ему физическую боль.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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