Горняк22: Жилищное строительство в Алтайском крае в январе-марте 2021 года

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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В январе-марте 2021 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 2 289 новых квартир общей площадью 165,2 тыс. кв. метров, что на 1,1% меньше января-марта 2020 года.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 81,7 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 49,5% от общего ввода по краю и на 27,1% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с январем-мартом 2020 года ввод жилья увеличен в 23 муниципальных районах и 5 городских округах края. Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Курьинском (в 7,4 р.), Волчихинском (в 2,8 р.), Косихинском (в 2,4 р.), Табунском (в 2,1 р.), а также в городах: Рубцовске (в 2,8 р.), Новоалтайске (в 2,1 р.).

Фото: storage.myseldon.com / пресс-служба Алтайкрайстата

Автор: vizitka01

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