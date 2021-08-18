Горняк22: Жилищное строительство в Алтайском крае в январе-июле 2021 года » Городской портал — вРубцовске.ру

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17 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В январе-июле 2021 года на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 7 289 новых квартир общей площадью 497,0 тыс. кв. метров, что на 41,6% больше января-июля 2020 года.

По данным Алтайкрайстата, индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств построено и введено в действие 222,8 тыс. кв. метров жилых домов, что составляет 44,8% от общего ввода по краю и на 40,4% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

По сравнению с январем-июлем 2020 года ввод жилья увеличен в 23 муниципальных районах и 8 городских округах края. Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Курьинском (в 7,7 р.), Баевском (в 3,4 р.), а также в городах: Бийске (в 2,5 р.), Рубцовске (в 2,5 р.), Новоалтайске (в 2,4 р.).

Фото: kursk.mpstar.ru / Алтайкрайстат

Автор: vizitka01

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