Горняк22: Заведующая аптечным пунктом в городе Славгороде признана виновной в растрате денежных средств в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Заведующая аптечным пунктом в городе Славгороде признана виновной в растрате денежных средств в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю07.04.2021
Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заведующей аптечным пунктом АКГУП «Аптеки Алтая» в городе Славгороде. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
Следствием и судом установлено, в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года осужденная, занимая должность заведующей аптечным пунктом в городе Славгороде, используя свое служебное положение, путем присвоения похитила вверенные ей денежные средства, полученные от продажи продукции предприятия, причинив имущественный ущерб учредителю в сумме более 540 тысяч рублей.
Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и унитарных предприятиях, на срок 2 года.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова