ГОРНЯК22 03.08.2021
Алтайский край

Горняк22: ЗАТО Сибирским СУ СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту утопления 12-летнего мальчика — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
1 час Ago

Днем 01 августа 2021 года в реке Чумыш в селе Новотроицк Тальменского района утонул 12-летний мальчик. По данному факту следственным отделом ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, трое несовершеннолетних пришли на  реку без присмотра взрослых и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков оступился и скрылся под водой. В результате 12-летний мальчик погиб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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ГОРНЯК22 03.08.2021

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