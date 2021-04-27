Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителю города Заринска — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы города Заринска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия, в феврале 2021 года в городе Заринске в дневное время обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила множественные удары деревянным бруском, металлическим совком и кочергой своему мужу. От полученных травм мужчина впоследствии скончался.

В ходе предварительного следствия женщина вину в содеянном признала. Мотивом совершения преступления стали неприязненные отношения к супругу, который на протяжении длительного времени причинял телесные повреждения обвиняемой. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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