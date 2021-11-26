Горняк22: Заринским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится проверка по факту смерти рабочего АО «Алтай-Кокс» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Днем 13 ноября 2021 года в тушильной башне, расположенной на территории акционерного общества АО «Алтай-Кокс» в городе Заринске при выполнении работ 42-летний рабочий упал с площадки, расположенной на высоте около 8 метров. На следующий день он скончался в медицинском учреждении от полученных при падении травм. По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится дослетсвенная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить в действиях лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, проводятся неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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