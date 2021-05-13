Горняк22: Заморозки до -2 ожидаются в Алтайском крае в середине мая

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12 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Весенний период для всех регионов отличается неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление — похолоданием и заморозками. Так, по прогнозам синоптиков, 13 и 15 мая при прояснении на территории Алтайского края ожидаются заморозки до -2 градусов.

Помимо того, в регионе с 12 по 14 мая на большей части территории ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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