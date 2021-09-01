Горняк22: Заморозки до -2 ожидаются в Алтайском крае в начале сентября » Городской портал — вРубцовске.ру

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае в период с 1 по 3 сентября местами в утренние часы ожидаются заморозки до 0, -2 градусов. Об этом предупреждают синоптики.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 01.09.2021

В крае: переменная облачность. Местами в предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер северный 2-7 м/с, днем местами по югу порывы до 12 м/с.

Температура ночью +4, +9 гр., местами заморозки 0, -1 гр., днем +16, +21 гр.

Фото: rgazeta.by

Автор: vizitka01

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