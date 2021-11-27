ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Заместитель руководителя СУ СК России по Алтайскому краю и заместитель прокурора края провели совместный прием граждан — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов и заместитель прокурора Алтайского края Петр Новиков в режиме видеоконференцсвязи провели совместный прием граждан, проживающих в городе Бийске.

На прием обратились два заявителя по вопросам ненадлежащего расследования уголовных дел, проведения проверочных мероприятий, а также несогласия с судебным решением. По обращениям граждан ведомствами организованы проверочные мероприятий. При наличии оснований будут приняты действенные меры реагирования.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

 

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