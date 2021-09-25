Горняк22: Заместитель руководителя следственного управления СК России по Алтайскому краю провел урок безопасности для школьников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Любое преступление, совершенное в отношении детей – это чрезвычайная ситуация как для родителей, так и для сотрудников правоохранительных органов. Следственными органами Следственного комитета России расследуются уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, каждое из которых стоит на особом контроле руководства ведомства. Однако офицеры следственного управления не только разбираются в обстоятельствах преступлений, но и устанавливают причины и условия их совершения. Одной из таких причин является недостаточная информированность детей о собственной безопасности. В связи с чем, в ведомстве уделяется большое внимание профилактической составляющей — проведению лекций, бесед, уроков безопасности для детей и их родителей.

Сегодня заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Александр Жеребцов провел урок безопасности для учащихся 5-го класса общеобразовательной школы № 55 города Барнаула. Он побеседовал со школьниками на тему «Как не стать жертвой преступления», рассмотрев опасные ситуации, в которых может оказаться ребенок как по пути из школы домой, так и при свободном времяпрепровождении на улице. Кроме того, отдельной темой обсуждения стало безопасное пребывание детей в сети интернет. Ребята активно принимали участие в беседе – задавали вопросы, сами моделировали ситуации, а также совместно со спикером искали пути их решения.

В конце урока каждому школьнику Александр Александрович раздал памятки, созданные следственным управлением и посвященные профилактике преступных посягательств, еще раз напомнив детям, что их безопасность зависит от знания простых правил поведения.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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