Горняк22: Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Алтайскому краю принял участие в Круглом столе на базе АлтГУ, посвященном противодействию коррупции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Артем Россоха принял участие в Круглом столе на базе Алтайского государственного университета по теме «Инструменты противодействия коррупции в условиях цифровой трансформации государства».

На круглом столе присутствовали представители большинства органов государственной власти, которые реализуют полномочия в сфере противодействия коррупции. В частности, Счетной палаты, Министерства внутренних дел, краевого суда, Следственного комитета РФ, Росгвардии, Общественной палаты Алтайского края.

В ходе работы было отмечено, что цифровые технологии становятся основным инструментом в сфере противодействие коррупции. Они минимизируют коррупционные риски, повышают прозрачность государственного управления, используются в оперативно-розыскной деятельности. Цифровизация всей системы государственного управления, повышение прозрачности – это мощный фактор противодействия коррупции!

Участниками было отмечено, что в области противодействия коррупции существует ряд проблемных моментов и именно взаимодействие всех структур органов власти, правоохранительных органов и научного сообщества могут помочь в их решении. При этом, площадкой для обсуждения и решения данных задач предложено выбрать Алтайский госуниверситет.

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