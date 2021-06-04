Горняк22: Заместитель руководителя Белокурихинского МСО СУ СКР по Алтайскому краю рассказала профилактических мероприятиях, проводимых с детьми — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
В преддверии Международного дня защиты детей, заместитель руководителя Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю выступила на местном тетевидении «Алмаз» в передаче «Новости Белокурихи» с информацией о работе следственных органов с преступлениями, совершенными несовершеннолетними и в отношениии них, профилактических мероприятиях, проводимых с детьми, об опасности, подстерегающей детей в период летних каникул
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