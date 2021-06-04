ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Заместитель руководителя Белокурихинского МСО СУ СКР по Алтайскому краю рассказала профилактических мероприятиях, проводимых с детьми — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
11 часов Ago

В преддверии Международного дня защиты детей, заместитель руководителя Белокурихинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю выступила на местном тетевидении «Алмаз» в передаче «Новости Белокурихи» с информацией о работе следственных органов с преступлениями, совершенными несовершеннолетними и в отношениии них, профилактических мероприятиях, проводимых с детьми, об опасности, подстерегающей детей в период летних каникул 

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ГОРНЯК22 04.06.2021

Горняк22: С Днем защиты детей сотрудники следственного отдела по городу Бийск СУ СКР по Алтайскому краю поздравили воспитанников подшефного КГБУ «Бийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

ГОРНЯК22 04.06.2021

Горняк22: В следственном управлении СК России по Алтайскому краю прошло заседание коллегии, на котором рассматривались вопросы о расследовании уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы и выявлении коррупционных преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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