Горняк22: Заместитель главного врача КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» подозревается в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По предварительным данным следствия, в 2018 — 2021 году подозреваемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для совершения в пользу бизнесмена действий по принятию юридически значимых решений о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирму в обход законных процедур.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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