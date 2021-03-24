ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Заместитель директора акционерного общества в Топчихинском районе признан виновным в мошенничестве в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю генерального директора акционерного общества «Племенной репродуктор «Чистюньский». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь заместителем генерального директора акционерного общества, занимался формированием  заявок, обеспечением производства товаром и подбором поставщиков для организации, без принятия юридически значимых решений о выборе данного общества в качестве основного поставщика товаров для нужд организации. Используя свое служебное положение, специалист  в период с февраля 2016 по март 2019 года путем обмана получил под видом взятки незаконное денежное вознаграждение от поставщика товаров на общую сумму более 760 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства заместитель директора общества свою вину признал частично, однако следствием собраны достаточные доказательства его причастности к мошенничеству, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 75 тысяч рублей.

 

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

 

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: На алтайской трассе погиб водитель Honda, который выехал на встречку и влетел в фуру

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: Криптовалюта от мошенников разорила пенсионеров из Рубцовска

Мар 24, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута № 6

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: Ремонт барнаульских дорог холодным асфальтом ведется круглосуточно

Мар 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: Владимир Путин поставит прививку от коронавируса 23 марта

Мар 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar