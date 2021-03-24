Горняк22: Заместитель директора акционерного общества в Топчихинском районе признан виновным в мошенничестве в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю генерального директора акционерного общества «Племенной репродуктор «Чистюньский». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь заместителем генерального директора акционерного общества, занимался формированием заявок, обеспечением производства товаром и подбором поставщиков для организации, без принятия юридически значимых решений о выборе данного общества в качестве основного поставщика товаров для нужд организации. Используя свое служебное положение, специалист в период с февраля 2016 по март 2019 года путем обмана получил под видом взятки незаконное денежное вознаграждение от поставщика товаров на общую сумму более 760 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства заместитель директора общества свою вину признал частично, однако следствием собраны достаточные доказательства его причастности к мошенничеству, которые суд принял во внимание, назначив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 75 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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