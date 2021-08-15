Горняк22: Задержан подозреваемый в похищении школьницы в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, по данным следствия 31 июля 2021 года в одном из сел Бийского района обвиняемый незаконно удерживал в подвале собственного дома 12-летнюю девочку. В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель. Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее.

Следователями регионального СК проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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