Горняк22: Зачем e-mail собственника нужно направить в Росреестр? » Городской портал — вРубцовске.ру

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30 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.

«При продаже квартиры мне порекомендовали оставить для Единого реестра недвижимости электронный адрес. Зачем это делать, если сделку я уже совершил и в ближайшее время недвижимостью распоряжаться не собираюсь», — спрашивает житель Барнаула Олег Климов.

На вопрос отвечает заместитель руководителя Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих:

— Дело не в конкретной сделке. Для нас очень важно, чтобы люди осознали, каких проблем можно избежать, если в нашей базе будет прописан актуальный электронный адрес собственника недвижимости. Во-первых, гражданин будет получать оповещения обо всех действиях с объектом, и, если что-то происходит без его согласия, своевременно отреагировать. Во-вторых, оперативно получать информацию об ограничениях и арестах, накладываемых на недвижимое имущество. В-третьих, получать иные уведомления, предусмотренные действующим законодательством.

В условиях пандемии электронная регистрация прав в целом по стране и в нашем регионе набрала серьезные обороты. Количество электронных пакетов документов в Алтайском крае значительно увеличилось с 14,3% в 2019 году до 29,4% в I полугодии 2021 года. Цифровизация всех процессов, включая оповещения правообладателей, теперь происходит значительно быстрее. Но для этого важно внести в данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) адреса электронной почты (e-mail).

Обращаю внимание на то, что внести адрес электронной почты в реестр недвижимости можно при совершении любого регистрационного действия, а также обратившись в любой из офисов МФЦ с соответствующим заявлением, при этом госпошлина за такую услугу не взимается.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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