Горняк22: За «выбивание долгов» коллекторам готовят тюремные сроки

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Коллекторов, применяющих к должникам насилие и угрозы, предлагают лишать свободы сроком до 12 лет. Такой законопроект депутатов планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении, — сообщает «Парламентская газета».

Уголовная ответственность сможет наступить, если коллектор применяет насилие к человеку или угрожает ему, наносит вред его имуществу либо распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие его сведения. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительными работами на срок до пяти лет. Также предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. Если «выбиванием долгов» занималась группа лиц, то срок лишения свободы может составить до 12 лет.

«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким», — говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев пока что невозможно, поскольку эти действия совершают физические лица и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Чтобы решить эту проблему, законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления — «незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Фото: bryansk.bezformata.com

Автор: vizitka01

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