Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Крутихинского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ (повреждение надмогильных сооружений, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, в июне 2021 года 17-летний подросток и его друг, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности находясь на территории кладбища в Крутихинском районе, вступив в предварительный сговор, решили повредить надмогильные сооружения. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, молодые люди стали наносить множественные удары ногами по памятникам. В результате противоправной деятельности 17 памятников получили серьезные повреждения.

Кроме того, в мае этого года подростки незаконно проникли в один из жилых домов, из которого похитили два велосипеда на общую сумму 10 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела доказана причастность несовершеннолетнего к краже скутера из гаража местного жителя.

В ходе предварительного следствия молодому человекук была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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