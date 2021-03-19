Горняк22: За прошедшую неделю в Рубцовске произошло 25 ДТП

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 08 по 14 ноября в Рубцовске произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, из них в 1 происшествии есть пострадавший. Из них: столкновений — 11, наезд на стоящее транспортное средство — 11, наезд на препятствие — 3. Об этом порталу «вРубцовске.ру» сообщили в пресс-службе ГИБДД.

11.03.2021 в утреннее время в г. Рубцовске на ул. Пролетарская, 132 водитель транспортного средства ВАЗ 21093 при движении допустил занос автомобиля, и в дальнейшем столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ЗИЛ — 433362. Водитель автомобиля Ваз обслужился в медицинском учреждении.

За неделю сотрудниками Госавтоиспекции проведено 1 профилактическое мероприятие («Внимание! Пешеход»). Всего за неделю выявлено 301 нарушение Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 19, водителей, не пристегнутых ремнями безопасности — 55, пешеходов, нарушивших правила — 24, управление транспортом, не имея водительского удостоверения, лишенные — 15 и др.

Фото: barometr.kg

Автор: vizitka01

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