Горняк22: За прошедшую неделю в Рубцовске произошло 14 ДТП, пострадало 2 человека

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05 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 29 марта по 4 апреля в Рубцовске произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 2 человека. Из них: столкновений — 8, наезд на препятствие — 3, наезд на пешехода — 1, падение пассажира — 1, опрокидывание — 1. Об этом стало известно из оперативной сводки ГИБДД.

30 марта в 12:00 при движении троллейбуса произошло падение пассажира, 1939 года рождения. Женщина получила телесные повреждения.

01 апреля в 11.50 на улице Федоренко, 26, водитель 1980 года рождения, управляя автобусом «Луидор» при повороте налево допустил наезд на пешехода 1959 года рождения, который двигался по краю проезжей части, навстречу потоку движения транспортных средств. С телесными повреждениями пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего за неделю выявлено 573 нарушений Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 17;

— водителей, не пристегнутых ремнями безопасности — 66;

— пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 34;

— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 21;

— водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 19;

— водителей нарушивших правила проезда перекрестка — 6 и другие нарушения.

Фото: static.mk.ru

Автор: vizitka01

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