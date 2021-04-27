Горняк22: За прошедшую неделю в Рубцовске произошло 13 ДТП

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26 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 19 по 25 апреля в Рубцовске произошло 13 ДТП, в которых пострадало 3 человека. Из них: столкновений — 6, наезд на препятствие — 1, наезд на стоящее транспортное средство — 1, наезд на животное — 1 и др. Об этом известно из оперативной сводки от ГИБДД.

24 апреля в 20 часов 40 минут на ул. Рихорда Зорге неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении допустил наезд на собаку породы — тойтерьер.

21 апреля прошло оперативно профилактическое мероприятие «Тонировка», в рамках которой выявлено 18 нарушений правил тонирования транспортных средств, и 22 апреля проведено мероприятие «Встречная полоса», где выявлено 4 нарушения.

Всего за неделю выявлено 319 нарушений Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 13, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 19, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 12, водителей, непредоставивших преимущество в движении пешеходам — 11, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 47, нарушений при совершении обгона — 18 и тд.

Фото: drive2.ru

Автор: vizitka01

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